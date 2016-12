Il marò Girone torna a scuola

16:10 - Gli esami non finiscono mai. Salvatore Girone, uno dei due marò detenuti in India dal 19 febbraio 2012, torna a scuola. Il militare del battaglione San Marco, accusato di aver ucciso insieme al collega Massimiliano Latorre due pescatori, sosterrà martedì 15 ottobre il test di ammissione al quinto anno del liceo.



Girone, già iscritto al corso serale, si collegherà via Skype con l'istituto tecnico Marconi di Bari per sostenere la prova scritta che gli consentirà di poter poi sostenere il diploma di maturità. Il collegamento avverrà grazie all'ambasciata di New Delhi.



Il militare, come tutti gli studenti liceali, avrà poi due giorni di riposo nei quali ripassare sui libri, prima della prova orale. Il Marconi installera' una webcam in aula e Girone un'altra nella sua stanza.