"Ripresi con le mani nel sacco": a Olbia chi abbandona i rifiuti finisce su un camion-pubblicità

"Ripresi con le mani nel sacco": questo lo slogan della campagna di comunicazione ideata dal Comune di Olbia - in provincia di Sassari - per combattere tutti coloro che si rifiutano di fare la raccolta differenziata e abbandonano i rifiuti in strada. Parte dell'iniziativa è un camion vela, quello che di solito si utilizza per la pubblicità, che gira per le strade di Olbia mostrando le immagini dei colpevoli colti in flagrante.

Gli scatti, in realtà, sono frame ricavati dai video delle telecamere che il sindaco Settimo Nizzi ha fatto installare appositamente per cercare di individuare i colpevoli. Le immagini non sono nitidissime, ma sicuramente i responsabili si riconosceranno.



“Rendere Olbia una città sempre più pulita è uno degli obiettivi prioritari per questa Amministrazione - spiega Nizzi, come riporta il quotidiano locale Olbia.it - Oltre alle azioni volte a potenziare e a rendere più efficiente il servizio di raccolta, abbiamo messo in atto una campagna di sensibilizzazione per rendere i cittadini sempre più partecipi, oltre che consapevoli”.



L'iniziativa è organizzata dal Comune e da De Vizia, la società che in città si occupa della raccolta dei rifiuti. Nel camion vela si legge "La scorrettezza di uno nella tasche di tutti", perché "l'abbandono dei rifiuti è un segnale di inciviltà, punito con una sanzione di 500 euro".



La campagna di sensibilizzazione utilizzerà anche altri mezzi: volantini, manifesti, pubblicità sui quotidiani locali. Il sindaco, da sempre critico nei confronti di chi abbandona i rifiuti in strada, invita i cittadini a segnalare eventuali comportamenti scorretti.



Non sono solo gli olbiesi a sporcare la città, ma anche i tanti turisti che ogni anno e, specialmente in estate, arrivano al porto di Olbia.