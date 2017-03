Nel 2002 la bambina era stata rapita e portata dal padre siriano ad Aleppo. La madre Alice in tutti questi anni aveva provato in tutti i modi a riportarla a casa, ma senza successi. Ieri, dopo cinque anni di distanza, la bambina ritorna in Italia: Le Iene, che avevano sempre seguito da vicino il caso, sono presenti all'arrivo della piccola in aereoporto.