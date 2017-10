"Dalla vostra parte": la vicenda di Franco, il postino 68enne in pensione da 34 anni

Nella puntata di "Dalla vostra parte" in onda venerdì 27 ottobre l'inviato Alessio Fusco ha fatto visita al super-pensionato Franco Di Ludovico, che dopo aver versato 9 anni di contributi lavorando come postino, ha potuto raggiungere la pensione grazie alla Legge Rumor a soli 34 anni. "Se io avessi rinunciato alla pensione tutti mi avrebbero preso in giro - spiega il 68enne di Crecchio, in Abruzzo, usando un'espressione più colorita - Non capisco perché ve la prendiate con me e non con lo Stato". Una volta rimasto a casa, l'uomo non si è accontentato di passare il tempo senza far niente, così ha avviato un'attività di vendita di libri incrementando le sue entrate: "Io ho lavorato, ho fatto la bella vita e ho pagato le tasse" ha concluso.