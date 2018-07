9 luglio 2018 10:24 Dal canile di Foligno alla sua casa di Norcia: cane percorre 60 chilometri in una settimana | Video La storia di Nocciolino commuove: il simil maremmano dopo il terremoto era stato trasferito in attesa di adozione, ma è tornato nei luoghi dove ora i residenti si battono per farlo restare

Una prova di attaccamento alla propria terra che non ha eguali: Nocciolino, un simil maremmano di 11 anni, è tornato nella sua Norcia (Perugia), dopo che a seguito del terremoto del 2016 era stato portato al canile di Foligno in attesa di adozione. La sua era già prima del sisma una storia triste: nel 2013 aveva perso il padrone e si era ritrovato per strada. Quella strada dove è tornato percorrendo 60 chilometri in una settimana e dove i residenti vogliono farlo continuare a vivere. Una battaglia combattuta in prima linea da Stefano Proietti, commerciante di Monteleone di Spoleto, amante degli animali ed esponente del Wwf.

L'impegno delle istituzioniA dare notizia del ritorno di Nocciolino a Norcia era stato proprio Stefano Proietti attraverso la sua pagina Facebook, lanciando l'hashtag #Nocciolinolibero. "Nocciolino è tornato a Norcia - scriveva in un post corredato da foto e video, dando la notizia ai suoi compaesani. - Era scappato a Borgo Trevi ad alcuni addetti al servizio chiamiamoli superficiali... ma lui, nonostante gli oltre 10 anni, è tornato a casa, nella città dove lui ha scelto di vivere e morire libero".



"Farò del tutto perché ora rimanga qui libero e tutelato e no in un misero giardino - è stata la promessa di Proietti. - Io la penso così, interpellerò il sindaco e l'Asl: io sono disponibile ad intestarmelo". Appello accolto dal vicesindaco Pierluigi Altavilla. "La legge - ha spiegato Proietti all'Ansa - concede la possibilità di concedergli la cittadinanza onoraria, oppure dichiararlo cane di quartiere o cane libero accudito e se ci sarà da affrontare delle spese sono pronto a sostenerle, come ad esempio stipulare una polizza assicurativa".



Il vicesindaco, dal canto suo, promette di occuparsi della vicenda e, assicura, "ne discuteremo in giunta per capire cosa si potrà fare per questo animale".