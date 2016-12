Abruzzo, salvato orso di tre mesi trovato senza mamma

Ancora poco chiari i motivi che hanno spinto il piccolo ad avventurarsi solo e spaurito verso la strada. Testimoni raccontano che si muoveva nei luoghi che probabilmente frequentava con la mamma, quasi ad aspettarne la ricomparsa. Gli uomini della Forestale continuano, pertanto, a cercarla. Così, nel frattempo, nell'area di ritrovamento del cucciolo, è stata scoperta anche la carcassa di un lupo, immediatamente trasferita presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Avezzano, per stabilirne le cause.

In quegli stessi posti, a marzo, erano state scoperte le carcasse di dieci volpi morte per avvelenamento. Per questo è stato disposto dal Comando Regionale per l'Abruzzo sia l'intervento del Nucleo Cinofilo Antiveleno della Forestale, per la bonifica della zona al fine di accertare la presenza di eventuali bocconi avvelenati, sia del Nucleo Investigativo Provinciale di Polizia Ambientale e Forestale dell'Aquila per seguire i successivi sviluppi investigativi.

Intanto, l'orsetto è al sicuro nel Centro di Recupero Fauna di Pescasseroli (L'Aquila): i veterinari che lo tengono in cura hanno riscontrato una condizione di forte disidratazione e affaticamento.