"Uomini e donne", Gemma si dispera mentre Jean Pierre "gioca" con Antonella

"Ma tu pensi che io sia così forte? Io non posso avere la mia fragilità​​​​​​, le mie debolezze, ma chi ha detto che io debba essere una persona forte che deve sempre reggere tutto?" Lo sfogo di Gemma Galgani arriva nel corso della puntata di "Uomini e donne" dedicata al trono over in onda lunedì 28 ottobre.

A provocare la reazione della dama torinese è il gioco dell'uva che vedrebbe come protagonisti Jean Pierre e Antonella, nato da una proposta di Tina Cipollari. Ed è proprio l'opinionista della trasmissione a punzecchiare ulteriormente la "rivale": "Se stiamo a dare retta a tutti i pianti suoi... piange tutto l'anno per niente".

Quindi Gemma prosegue, criticando le scelte del cavaliere che a suo dire avrebbe detto che "stava cambiando tutto". Ma dopo lo sfogo della donna, Jean Pierre decide di tirarsi indietro da ogni gioco, evitando così una situazione imbarazzante.