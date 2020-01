"Uomini e Donne", furiosa lite tra Gemma e Juan Luis

Il nuovo anno del Trono Over di "Uomini e Donne" si è aperto con i rumorosi titoli di coda sul flirt tra Gemma Galgani e Juan Luis. Il primissimo approccio tra i due aveva fatto ben sperare i fan della trasmissione, ma col passare delle puntate gli screzi sono notevolmente aumentati, fino alla lite conclusiva in onda nel corso della puntata di martedì 7 gennaio.

"Cerca di denigrarmi in tutti i modi - attacca il cavaliere - In trasmissione diceva di non aver mai avuto un bacio vero, ha addirittura detto che la volevo portare a Napoli per poter guadagnare su di lei. E non è assolutamente vero, non mi prenderei mai gioco di una persona". Le dichiarazioni dell'uomo, però, scatenano opinioni contrastanti nello studio di Maria De Filippi, a partire da Gianni Sperti che prende le difese di Gemma.

"Io non ho più niente da dire, per me possiamo salutarci qui", conclude Gemma che restituisce al mittente tutti i regali fatti proprio da Juan Luis in questi mesi di conoscenza.