"Uomini e Donne", ultima chance per Juan Luis ma lui dice: "Con Gemma non c'è chimica"

Protagonisti dell'ultima puntata del trono over di "Uomini e Donne" sono ancora Gemma e Juan Luis. A destare sospetto sono le dichiarazioni del cavaliere napoletano, arrivato in trasmissione per corteggiare Gemma e che più volte ha dichiarato che con la dama torinese non ci sarebbe chimica. Parole che fanno molto soffrire Gemma che è scoppiata nuovamente in lacrime.

Ma all'invito della conduttrice, Maria De Filippi, di prendere una posizione sulla vicenda la dama torinese dice: "Non so cosa decidere". Indecisione non apprezzata neppure dall'opinionista Gianni Sperti che consiglia: "Gemma ascoltami e mandalo via". Ma la dama torinese del trono over non è ancora pronta e all'invito di Juan Luis di andare dietro le quinte, lo segue uscendo dallo studio.