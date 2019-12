"Uomini e Donne", Gemma piange tra le braccia di Tina che dice: "Chiamate il dottore"

Tina Cipollari e Gemma Galgano sotterrano l'ascia di guerra e si abbracciano. Una scena memorabile che andrà in onda nella puntata del 20 dicembre del trono over di "Uomini e Donne". Dalle immagini delle anticipazioni si vede la dama torinese in lacrime che si abbandona tra le braccia della Cipollari che ricambia il gesto. Ma l'opinionista di Maria De Filippi non perde l'ironia e dice: "Chiamate un medico".

Ragione dello sfogo di Gemma sarebbe la relazione con il cavaliere partenopeo Juan Luis che sembra essere sempre più distante e poco interessato alla dama torinese. Inoltre, l'opinionista Gianni Sperti ha sollevato una questione che non è affatto piaciuta a Gemma: sembrerebbe che il suo partner abbia partecipato come ospite a una serata in discoteca. Un gesto che farebbe pensare che la vera ragione del cavaliere di frequentare il programma non sarebbe l'interesse per Gemma ma l'intento, come sostiene parte del pubblico, di diventare popolare.