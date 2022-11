Terra Amara, le trame della settimana dal 28 novembre al 3 dicembre

La storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro.

I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. "Terra amara", è la soap di successo di Canale 5, in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle 14.10.

"Terra amara", le trame della settimana

Yilmaz acquista la casa di Sermin, e così facendo introduce lui e Fekeli nel cuore della "fortezza" degli Yaman. Poi si impossessa della filanda più grande della Turchia. Nel frattempo, Sait viene trovato ucciso, e mentre Fekeli si precipita in casa di Demir, quest'ultimo viene arrestato e interrogato perché sospettato di omicidio.

Mentre Demir è in carcere, Hunkar non si dà per vinta: cerca un modo per farlo uscire e, intanto, indaga per capire se sia realmente innocente. Hunkar è convinta che Zuleyha si nasconda, con Adnan, in casa di Fekeli. In realtà la donna ha portato il figlio in ospedale. Infine, Demir non accetta di essere in prigione, soffre molto e non si dà pace.