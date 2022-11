Jennifer Aniston dice addio al padre John, star di serie tv e soap opera: la toccante dedica social

L'attore, pluripremiata star della soap opera americana "Days of Our Lives", è scomparso l'11 novembre a 89 anni. "Dolce Papà", scrive l'attrice di "Friends" : "Eri uno degli esseri umani più belli che io abbia mai conosciuto. Sono così grata che tu sia andato a librarti nei cieli in pace e senza dolore. Ti amerò fino alla fine dei tempi. Non dimenticare di farmi visita".

Nella dedica social la Aniston rimarca la data della scomparsa del padre, ovvero l'11/11, una serie di numeri importante per l'attrice: "Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero avrà per sempre un significato ancora più grande per me ora...".

Nel marzo dello scorso anno Jennifer aveva mostrato sui social il suo tatuaggio sul polso sinistro, che riporta proprio i numeri "11 11" "svelandone" alcuni retroscena. Anche la sua più cara amica Andrea Bendewald, "mia sorella acquisita" come la definisce, ne ha uno uguale sul suo polso. Un tattoo che suggella quindi una profonda amicizia e ha una forte valenza sentimentale per la star di "Friends".

Tempo fa alcune fonti vicine all'attrice avevano rivelato a "People" che la Aniston fosse "molto spirituale" e credesse nei numeri come portafortuna: "Il numero 11 è speciale per lei per via del suo compleanno e perché nel 2011 ha perso il suo amato cane Norman". Condividere il tattoo con l'amica ha sempre avuto quindi un valore sentimentale e di profonda unione.

La Aniston aveva già dichiarato al New York Times nel 2019 che la Bendewald, 51 anni, era la sua "più vecchia amica", e l'11 febbraio, nel giorno del compleanno di Jen, Andrea aveva voluto condividere sui social lo stesso scatto, con i due polsi tatuati allo stesso modo con il numero "11 11".



John Aniston

Nato a Creta il 24 luglio del 1933 John Aniston (all'anagrafe Yiannis Anitios Anastassakis) era un attore greco-americano, conosciuto principalmente per il suo ruolo di Victor Kiriakis nella serie "Days of Our Lives", (Il tempo della nostra vita ndr), soap opera americana nata nel 1965 e tutt'ora trasmessa negli Stati Uniti dal network Nbc. Aniston ha iniziato a farne parte nel luglio del 1985 e da allora è sempre stato uno dei personaggi principali.

Arrivato negli Stati Uniti con la famiglia a soli due anni, dopo aver studiato arti teatrali, iniziò la sua carriera nel 1962 con una parte nella serie poliziesca '87th Precinct'. Iniziò a lavorare nel mondo delle soap opera dal 1970. Prima di diventare un personaggio fisso dal 1985, Aniston fece la sua prima apparizione in 'Il tempo della nostra vita' negli anni '70 interpretando il ruolo di un personaggio chiamato Eric Richards. Nel 2017 ebbe una candidatura per 'Daytime Emmy Award for Outstanding Supporting Actor in a Drama Series' mentre nel 2022 gli è stato riconosciuto il 'Daytime Emmy Lifetime Achievement Award', per il suo ruolo di lunga data nella soap opera.



L'attore non ha però partecipato alla cerimonia, mentre Jennifer è apparsa virtualmente sul palco per celebrare l'illustre carriera di suo padre. "Questo è davvero un momento speciale per me", aveva detto la Aniston: "È un'opportunità non solo per rendere omaggio a una vera icona nel mondo televisivo diurno, ma è anche un'opportunità per riconoscere i successi di una vita di un attore grande e rispettato, che è anche mio padre. Per oltre 30 anni, la sua dedizione a quello show gli ha fatto guadagnare rispetto e ammirazione dai suoi colleghi attori e profonde amicizie e ha elettrizzato milioni di fan in tutto il mondo", ha aggiunto: "La sua carriera è letteralmente la definizione di carriera".