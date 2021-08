Lo show di Totti con Pio e Amedeo a "Felicissima Sera" 

Francesco Totti è stato uno dei protagonisti della seconda puntata di "Felicissima Sera", lo show condotto dal duo comico Pio e Amedeo in prima serata su Canale 5. L'ex capitano della Roma, nella puntata andata in onda lo scorso 25 aprile, non si è sottratto alle domande del duo comico pugliese: dalla storia con Ilary Blasi, all'addio al calcio, passando il mondiale vinto nel 2006. L'ex attaccante è stato "accolto" da Claudio Baglioni che al piano ha intonato il coro "c'è solo un capitano" e poi insieme hanno cantato "Piccolo grande amore".

"Ilary l'ho conosciuta quasi al buio - ha raccontato Totti - eravamo in un pub e non la vedevo molto bene". L'ex capitano giallorosso poi ha parlato anche della sua famiglia: "Avrei voluto tre maschi - ha spiegato -, poi con le femmine ho capito che sono più importanti dei maschi. Se si presenta uno come Achille Lauro? Vado in cucina, a prendere non so cosa...". Nel suo racconto anche un episodio negativo, il calcione rifilato a Balotelli: "Non lo rifarei". Poi il finale tutto da ridere con Totti che ha prestato il volto per girare degli "spot" con alcuni commercianti foggiani e aiutarli a ripartire dopo la pandemia.