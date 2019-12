Pago a "Verissimo": "Sono ancora innamorato di Serena Enardu"

"Sono ancora innamorato di Serena, non mi vergogno di dirlo perché un sentimento così forte non può svanire da un giorno all’altro". Pago, al secolo Pacifico Settembre, si racconta nel salotto di "Verissimo" parlando soprattutto della sua recente separazione con l’ex tronista Serena Enardu, avvenuta durante il programma Temptation Island Vip. "Eravamo in crisi già da un po’ di tempo, ma pensavo che il nostro rapporto stesse nuovamente crescendo, per questo ho accettato di fare Temptation, credevo stessimo andando dalla parte giusta. Adesso sto riprendendo in mano la mia vita. Ho bisogno di vivere me stesso al massimo", prosegue Pago che parla anche della sua prossima partecipazione al Grande Fratello Vip 4: "Ne ho veramente bisogno. Entro nella casa pieno di entusiasmo, ancora un po’ ferito, ma in qualche modo le ferite vanno rimarginate e il Grande Fratello ha quel potere".