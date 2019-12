Moreno Merlo risponde a Paola Caruso: "Mi ha picchiato, ho le prove"

Moreno Merlo replica a Paola Caruso dal salotto di "Domenica Live" con tanto di prove che smentiscono la versione raccontata dalla showgirl solo una settimana fa. Ospite di Barbara D’Urso, Merlo ricostruisce la famosa lite alla base della separazione descrivendo l’ex fidanzata come una donna volubile capace di minacciarlo più volte. "Quel giorno in macchina continuava a inveire e dopo continue minacce, mentre stavo guidando, ha perso la testa e mi ha tirato uno schiaffo da dietro. Dopo che siamo scesi dall’auto mi ha tirato altri tre schiaffi", ha spiegato l’uomo che ha portato un referto medico a sostegno della sua versione. Immediata è arrivata la controreplica dell’opinionista, intervenuta telefonicamente in trasmissione: "Niente di quello che ha detto lui è vero. Ho delle prove. È una persona orrenda, ci vediamo in tribunale".