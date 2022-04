"Isola dei Famosi 2022": le puntate in pillole

A condurre c'è nuovamente Ilary Blasi questa volta affiancata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di commentatori in studio. A occuparsi dei naufraghi sull'isola dell'Honduras invece c'è il gradito ritorno di Alvin . Ecco cosa e successo nelle puntate andate in onda fino a oggi.

PRIMA PUNTATA - Nella prima puntata presentata solo una parte dei concorrenti. Tra le coppie già formate Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo, Jeremias Rodriguez e il papà Gustavo, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Per entrare in gioco anche i naufraghi solitari hanno dovuto formare delle coppie: Antonio Zequila con Floriana Secondi, Cicciolina con Marco Melandri e Nicolas Vaporidis con Estefania Bernal. Jovana Djordjevic e Roger Balduino, eliminati a un televoto flash, hanno raggiunto Playa Sgamada, dove vivranno come singoli. Al televoto Antonio Zequila e Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, Marco Melandri e Cicciolina.

SECONDA PUNTATA - Sono sbarcati sull'Isola altri tre naufraghi: Blind, Roberta Morise e Patrizia Bonetti. I primi due ora formano coppia, mentre la Bonetti è andata su Playa Sgamada, dove sono finiti anche Ilona Staller e Marco Melandri. La coppia leader di questa settimana è quella composta da Nicolas ed Estefania. In nomination Carmen e Alessandro e Antonio e Floriana.

TERZA PUNTATA - Ilona Staller è tornata su Playa Accoppiada legata con Roger: in dote hanno portato anche il fuoco che durerà per una notte. Antonio Zequila e Floriana Secondi, sconfitti al televoto da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, proseguono come singoli su Playa Sgamada. In nomination vanno di nuovo Carmen e Alessandro che si scontreranno con Clemente e Laura.