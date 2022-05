"Isola dei Famosi", il racconto della sedicesima puntata in tempo reale

Sedicesimo appuntamento, in prima serata su Canale 5, con “L’Isola dei Famosi”.

A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino . Tante le sfide per i naufraghi. Gli occupanti di Playa Sgamada tornano in Palapa per prendersi una rivincita sugli ex compagni di avventura che li hanno voluti fuori dai giochi, mentre Carmen Di Pietro viene posta davanti a una tentazione... Intanto Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger avranno la possibilità di vincere un premio esclusivo ma dovranno mettere alla prova la loro affinità e il loro spirito di collaborazione. Estefania Bernal e Roger Balduino saranno protagonisti di uno nuovo confronto dopo le rivelazioni sul modello fatte da Laura Maddaloni. E infine uno tra Edoardo Tavassi, Lory Del Santo, Maria Laura De Vitis e Marco Cucolo dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada, mentre proprio a Playa Sgamada sui naufraghi Fabrizia Santarelli, Clemente Russo, Laura Maddaloni, Estefania Bernal e Licia Nunez si abbatterà un televoto flash: chi di loro dovrà tornare definitivamente in Italia?