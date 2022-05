"Isola dei famosi", Estefania lascia Roger: "Vali zero, vai a fare in ..."

Estefania Bernal ha deciso infatti di mettere in discussione il suo rapporto con Roger Balduino . La modella si isola dal gruppo e dice di sentirsi ferita: "Mi ha deluso tantissimo. Sono incavolata nera con lui. Dico basta. Roger, vai a fare in c...o. Questo è tutto questo che devo dirti".

Luara Maddaloni racconta a Estefania che Roger è andato contro una persona "della nostra fazione, ha votato Lory che fa parte del nostro team ed è sbagliato". Non solo, "come se non bastasse i suoi discorsi sulla ex non mi sono piaciuti".

"Non mi piace quello che sta succedendo - si sfoga Estefania - Tutte le cose che mi hai raccontato, tutta la figura che ha fatto con Beatriz. Perché alla fine ha fregato e preso in giro lei e l’ha ferita. Ha ferito due donne, adesso ho capito tutto. Io ero veramente presa, per fortuna non ero innamorata. Pensa se fossi stata più presa ancora. Avevo la voglia di conoscerlo fuori e andare avanti. Le parole sono cose sacre. Ok che sei un giocatore, ma sei sporco e come uomo vali zero".

La Bernal conclude: "Mi ha deluso tantissimo e non è stato nemmeno leale con il gruppo votando Lory Del Santo. Sono incavolata nera con lui. Volevo anche chiarire le cose, ma adesso dico basta. E dopo questa a Roger dico vai a fare in C. Questo è tutto questo che devo dirti”.

TI POTREBBE INTERESSARE: