"Isola dei Famosi", Mercedesz fa piangere Marialaura

All'Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis e Mercedesz Henger discutono animatamente.

La Henger la accusa di essere una stratega e di non provare un reale interesse per Alessandro Iannoni , figlio di Carmen Di Pietro . Ma le sue parole feriscono l'ex Pupa che scoppia in lacrime. Così Mercedesz si intenerisce e le dà una seconda possibilità...