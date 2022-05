"Isola dei Famosi", Marialaura e Fabrizia "ci provano" con Alessandro

"Sono sbarcata con il cuore libero" aveva detto Marialaura durante la diretta, il 7 maggio: "Pronta ad accogliere magari un persona che mi sappia capire". Che sia proprio Alessandro?

Sebbene più giovane di 5 anni il figlio della di Pietro sembra essere proprio il tipo giusto per lei: "Non do peso all'età e Alessandro mi piace molto fisicamente... E' il classico tipo mediterraneo...".



Anche a Fabrizia il giovane studente sembra interessare parecchio: "Mi piacciono le persone sensibili e Alessandro lo è...".

Le due ragazze non hanno però fatto i conti con mamma Carmen, che vigila sul figlio ed è molto protettiva. Marialaura cerca di conquistarne la fiducia e l’appoggio. Ci riuscirà?