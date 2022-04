"Isola dei famosi 2022": Floriana eliminata, Jeremias in nomination con Roger ed Estefania

Si parte da un riassunto degli ultimi giorni, che hanno visto i naufraghi non più in coppie ma singoli divisi in due tribù. Tribù che si guardano in cagnesco tra di loro e all'interno delle quali non sempre regna la concordia. In particolare la rivalità tra Nicolas e Jeremias è sempre più accentuata. Il primo collegamento con la Palapa riserva una sorpresa: Alvin comunica che Jovana, per un problema medico, per fortuna di lieve entità, è stata costretta a lasciare l'isola e quindi il reality.

LA PUNIZIONE PER I TIBURON

- Ilary ricorda che tra le regole assegnate c'era quella di non parlarsi tra tribù tranne che in precisi momenti segnati dal suono della campana. Ma qualcuno nei giorni scorsi ha infranto la regola. Estefania nottetempo ha parlato e così è stato deciso che per 24 ore i Tiburon dovessero spegnere il fuoco. La cosa non è stata presa bene dai compagni, anche perché Estefania una volta scoperta ha riso, cosa che ha fatto andare su tutte le furie Blind.

GUSTAVO IL "PERMALOSO"

- Si parla delle scorso nomination e Gustavo è molto contrariato, in particolare con Guendalina. Lei sostiene, in modo colorito, che lui è permaloso, lui per smentire questa cosa reagisce duramente, molto offeso. Un altro personaggio ad avere avuto qualche problema di relazione è stato Nicolas. Con Nick, con cui si è poi chiarito, mentre Blind e Jeremias lo hanno accusato di aver finto di essersi sentito male nella scorsa puntata dopo la prova per andare a mangiare. Loro sostengono che in realtà più o meno tutti hanno pensato la stessa cosa anche se adesso negano.

IL VERDETTO DEL TELEVOTO

- Ilary legge la decisione del pubblico. Il primo naufrago salvo è Nick dei Cugini di campagna. Restano quindi in ballottaggio Nicolas e Gustavo. Tra i due il naufrago che deve abbandonare la Palapa è Gustavo Rodriguez. Prima di andarsene dà il suo bacio di Giuda a Guendalina.

LA PROVA RICOMPENSA

- Si prova alla prova che mette in palio 7 uova, 7 patate e un chilo di farina. La prova è quella della "Catapulta honduregna": Nicolas e Blind da una piattaforma si tuffano in mare alla volta di un'altra piattaforma dove recuperare dei sacchi che poi vanno lanciati con una catapulta dai compagni ad altri che devono raccoglierli con delle ceste. La squadra Blu raccoglie 17 sacchi mentre i Gialli 16. La vittoria va quindi alla Cucaracha.

I SEPARATI DI PLAYA SGAMADA

- Negli scambi tra Playa Palapa e Playa Sgamada c'è una storia particolare. Quella di Clemente e Laura, che sentono molto la mancanza l'uno dell'altra e nella scorsa puntata si sono solo sfiorati. Ilary si collega con l'isola e annuncia due notizie: entrambe cattive. Verrà aperto un televoto flash per tre dei quattro naufraghi per decidere chi dovrà tornare in Italia, mentre Clemente dovrà fare una scelta difficile. Può scegliere di prendere un caiucco per andare a salutare Laura ma questo in cambio di un posto al televoto. Se rinuncia sarà invece immune. Lui, pur con qualche titubanza, accetta. Però non tutto va per il verso giusto: Floriana lo aiuta a mettere il caiucco in mare e spinge un po' troppo e così, complice la corrente, Clemente non riesce a salire sul barchino.

TENSIONE NELLA PALAPA

- Si torna nella Palapa giusto in tempo per assistere a un litigio tra Edoardo, Jeremias e Blind. Gli ultimi due hanno accusato Tavassi di non aver avuto il coraggio di accusare Nicolas di aver finto, lui non ci sta e dice che quello che deve dire a Nicolas lo ha sempre detto in faccia. Intanto Clemente è riuscito a salire sul barchino e, lottando con la corrente, sta pagaiando verso la playa.

SCONTRO IN FAMIGLIA

- Nella divisione tra squadre è avvenuta la separazione tra Carmen e Alessandro. Lui ha scoperto le gioie della libertà, lei sta sulle spine. Inoltre l'amicizia di Alessandro con Licia viene vista da Carmen come il fumo negli occhi. Adesso i due devono affrontarsi in una sfida che vede in palio un piatto di spaghetti al pomodoro. La prova consiste nel rimanere appesi a delle corde che progressivamente si allungano portandoli verso una piscina di fango. Carmen mostra una resistenza maggiore del figlio. E lei decide di dividere la ricompensa con i suoi compagni.

UN ABBRACCIO D'AMORE

- Clemente arriva alla spiaggia con Laura già lì ad attenderlo. I due si abbracciano e baciano, dopodiché lui le spiega la situazione e lei non è contenta che lui abbia voluto mettersi in nomination solo per venirla a salutare.

ESTEFANIA E GUENDALINA AL GIRARROSTO

- Le due rappresentanti delle due squadre devono sottoporsi a questa prova che vede in palio uno scambio: chi vince ruba all'altra squadra l'elemento che ritiene più forte, dando in cambio quello che ritiene più debole.

NICOLAS NELLA TANA DEI SERPENTI

- Vaporidis viene chiamato nella Tana dei serpenti per un confronto senza esclusione di colpi con Jeremias. Una clip riassume le tante cose che i due si sono detti, faccia a faccia e a distanza. Jeremias, anche imbeccato da Ilary, afferma di "non aver nulla da dire", e non vuole confrontarsi. Nicolas sottolinea di non avercela con i Rodriguez, "non è una battaglia, non ci siamo semplicemente trovati, può capitare tra due persone" spiega. Ribadisce però che nell'ambito del gioco lo trova una persona che provoca. Jeremias risponde con un "è un fenomeno, ha vinto lui, avete tutti ragione", sentendosi evidentemente accerchiato. Alla fine i due si parlano in qualche modo ma un accordo sembra davvero impossibile.

LA PROVA DEL GIRARROSTO

- Estefania e Guendalina si trovano ora di fronte pronte a girare. Per la Tavassi c'è l'incognita dell'effetto che farà la pasta appena mangiata... Le due ragazze danno fondo a ogni briciolo di energia resistendo fino alla soglia dei 5 minuti quando Guendalina, stremata, deve lasciare la presa. Vince così la squadra dei Tiburon. Quindi Estefania può ora scegliere un componente della squadra avversaria da prendere e sceglie Laura. In cambio cede Edoardo per permettergli di ricongiungersi a sua sorella Guendalina.

IL TELEVOTO DI PLAYA SGAMADA

- E' il momento di un televoto flash pre decidere chi tra i naufraghi dovrà lasciare definitivamente il reality. Viene affidata alla sorte la scelta dell'unico immune, e questo è Marco. Si sfidano quindi Clemente, Floriana e Lory.

LA PROVA LEADER

- Blind e Nick si affrontano nella prova di apnea rispettivamente in due vasche che vengono progressivamente riempite d'acqua dai componenti della squadra avversaria. Blind abbandona per primo mentre Nick resiste senza problemi e conquista il ruolo di leader.

PER ROGER UNA EX DI TROPPO...

- In studio c'è Beatriz, una ex di Roger che è rimasta molto male nel vedere il bel brasiliano intrecciare una relazione con Estefania. Anche perché i due si erano sentiti molto di frequente prima dell'Isola e Roger aveva detto di voler ricominciare con lei, spendendo anche parole pesanti. E per questo non capisce ora il comportamento del ragazzo. Zequila gongola, vedendo in questo confermata la sua idea che la storia tra Roger ed Estefania sia un fake...

NUOVA ELIMINAZIONE

- E' ora di scoprire il risultato del televoto su Playa Sgamada. Il primo a salvarsi è Clemente e tra Lory e Floriana il pubblico ha scelto di salvare la prima. Floriana Secondi è la nuova eliminata dal programma.

LA STORIA TRA ROGER ED ESTEFANIA

- La scorsa puntata una sola coppia è rimasta in gara, quella che all'apparenza è anche una coppia vera, quella tra Roger ed Estefania. All'apparenza perché diversi compagni sospettano che la relazione non sia così sincera ma potrebbe essere figlia di una strategia. Roger però viene chiamato nella zona nomination. Ilary gli chiede se è innamorato. Lui dice che innamorato è una parola troppo forte ma gli piace davvero. Lei quindi gli dice di Beatriz e li mette in collegamento. Lui dice che sono cose che succedono e gli spiace. Lei lo invita a dimenticarla. Roger è molto in difficoltà e suda copiosamente. Quando ritorna nella Palapa accanto a Estefania Ilary chiede a lei se sapeva, lei dice che Roger aveva raccontato di una ex ma non che volesse tornare con lei.

LE NOMINATION PALESI

- Si parte con le nomination palesi della squadra dei Tiburon. Roger vota per Licia, Jeremias prova a votare per se stesso, visto che non può farlo allora opta per Estefania e Roger. Blind vota Jeremias, così come fa Laura. Entrambi dicono di farlo per lui perché vedono che non sta bene. Lui conferma, dice che non è una persona per fatta per i reality e non capisce perché sia venuto sull'Isola. Anche Alessandro lo vota, così come fa Ilona. Vladimir da studio sbotta affermando che è evidente che sia stato Jeremias a chiedere di farsi votare e non è giusto. Si distingue Licia, che vota per Blind.

LE NOMINATION SEGRETE

- Rientra la squadra vincitrice per le nomination palesi. Si parte con Carmen che nomina Blind. Vaporidis vota per Jeremias mentre Edoardo fa il nome di Blind. Guendalina invece sceglie Jeremias. Marco invece nomina Blind. Il nominato del gruppo è quindi Jeremias. Se la dovrà vedere con Estefania e Roger votati dal leader Nick.