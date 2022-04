"Isola dei Famosi", Clemente Russo e Laura Maddaloni tristi per la lontananza: segnali d'amore a distanza

Arrivati sulle rispettive isole, i due non hanno nascosto la propria delusione nel non trovare il partner per poterlo riabbracciare. Ma la coppia non si è data per vinta e ha escogitato un modo per potersi

parlare a distanza

Aiutato dai suo compagni (Floriana Secondi, Lory Del Santo e Marco Cucolo), Clemente ha acceso

le lampade

che i naufraghi hanno a disposizione per potersi muovere nel buio e le ha fatte lampeggiare per qualche secondo nella direzione di Playa Uva. Immediata la risposta di Laura, che compiendo lo stesso gesto, ha fatto capire al marito di aver ricevuto il messaggio. I due, sposati dal 2008, riusciranno a rivedersi prima della fine del reality o saranno costretti a vivere l'esperienza separati?

