"Isola dei Famosi", il racconto della settima puntata

E' il momento del tutti contro tutti: le coppie vengono separate e divise in due squadre avversarie. Solo una coppia avrà la possibilità di non essere scoppiata. Inoltre, una coppia tra Ilona Staller e Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi e Clemente Russo abbandonerà la Palapa alla volta di Playa Sgamada. A deciderlo il voto dei telespettatori. Due nuovi concorrenti sono, invece, pronti a entrare in gioco: Marco Senise e Licia Nunez .

L'UNIONE DI CARMEN E ALESSANDRO VACILLA

- Mamma e figlio hanno vissuto legati con una corda 24 su 24 dalla puntata precedente e il loro rapporto è stato messo a dura prova. Alessandro sembra aver sofferto l'eccessiva vicinanza con Carmen, che a suo dire gli ha impedito di vivere pienamente l'Isola e gli altri naufraghi. In puntata il giovane spiega di essersi pentito della scelta fatta, che aveva permesso però alla mamma di mangiare una lasagna. Ma i due, come promesso, posso finalmente liberarsi. "Sono stanchissimo e felicissimo", dice Alessandro.

LA FURIA DI FLORIANA

- Nella puntata di giovedì scorso i naufraghi hanno mandato al televoto Floriana Secondi e Clemente Russo contro Nicolas Vaporidis e Ilona Staller. La scelta dei suoi compagni ha scatenato la furia di Floriana che si scagliata contro tutti. "Sono rimasta molto ferita dalla nomination ricevuta da Carmen e Alessandro - ha spiegato nei giorni successivi -. Sto cercando di gestire la rabbia repressa che ho, non pensavo di riaprire delle vecchie ferite". Parlando poi con Ilary, la Secondi spiega di non essersi arrabbiata per le nomination, ma con "un sistema a cui ancora non mi abituo". In sintesi, accusa la produzione del programma di montare le clip in modo errato. Floriana ha poi la possibilità di parlare con il suo compagno Angelo, che cerca di tranquillizzarla.

NICOLAS CONTRO I RODRIGUEZ

- Sempre più accesi i toni tra Nicolas Vaporidis e Gustavo e Jeremias Rodriguez. Dopo la puntata precedente, l'attore e il fratello di Belen non hanno mai smesso di litigare. Nicolas accusa Jeremias di essere aggressivo, vendicativo, litigioso. Dal canto suo Jeremias ribatte: "E' lui l'aggressivo, non io, sbaglia e poi chiede scusa ma questo succede troppe volte". L'attore non ci sta e replica: "E' un attaccabrighe". Anche Ilona Staller esprime la sua antipatia per padre e figlio: "Sono falsi".