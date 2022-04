"Isola dei famosi", la rabbia di Floriana Secondi dopo la nomination

La naufraga è stata mandata al voto con Clemente Russo da Carmen Di Pietro e dal figlio Alessandro , e non l'ha presa bene. Floriana attacca anche Estefania che cerca di consolarla: "Non venire a fare la comunista con me, fatti i fatti tuoi...".

Clemente, invece, l'ha presa sportivamente: "Ho accettato la nomination e mi gioco tutto, Flloriana l’ha presa molto male purtroppo…".

Estefania interviene: "Non si fa così, è un gioco. C'è gente che qui si vota e poi va d'accordo, prima o poi capiterà a tutti".

Anche Carmen sbotta: "Io in diretta le ho detto che non ho niente contro di lei... vanno accettate tutte le regole del gioco, non valgono solo per me…".

Guendalina Tavassi e il fratello fanno notare: "Quando le parte la vena nessuno la ferma più… è inutile... lei deve essere prima in tutto, non accetta di essere nominata…".

