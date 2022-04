"Isola dei famosi", le due tribù di naufraghi divisi da una corda

Dopo la puntata all'Isola dei famosi si leggono le nuove regole.

Spente le luci della Palapa, infatti, i naufraghi tornano sulle rispettive Isole e le due tribù fanno i conti con le nuove, durissime leggi da rispettare. La spiaggia è stata divisa in due da una corda e le tribù rivali non possono in alcun modo interagire tra loro se non per pochi minuti al giorno.