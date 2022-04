"Isola dei famosi", Edoardo Tavassi e Licia Nunez: una nuova amicizia…

E i nuovi arrivi fanno la differenza. Dopo lo sbarco dell'attrice Licia Nunez , Edoardo Tavassi , fratello di Guendalina , non ha nascosto la voglia di conoscere meglio la nuova naufraga. Lui che aveva un debole per Jovana, adesso è pronto a cambiare idea. Tra loro si è instaurato già un feeling con Edoardo e il naufrago decide di diventare la sua guida. Come andrà a finire?

"La vivo come una nuova sfida - dice Licia - è assolutamente il momento giusto per me, anche un po’ come una sorta di riscatto. Il posto è incredibile, il mare ti fa perdere, hai un senso profondo di allontanamento da tutto… dal qualsiasi punto di riferimento, è l’esperienza giusta…".

Edoardo conferma le impressioni dell'attrice: "Pure per me è arrivata nel momento giusto, ovvero nel momento in cui pesavo di più nella vita e non riuscivo a stare a dieta". Strappando una risata alla Nunez.

"Edoardo è simpatico, io amo questa romanità, stare acanto a lui mi fa sentire un po' a casa, mi piace che sia stato lui a farmi vedere questo paradiso... mosquitos a parte...", conclude la naufraga. E siamo solo all'inizio...

