"Isola dei famosi 2022", Jeremias Rodriguez decide di abbandonare e tornare a casa

Lory Del Santo e Marco Cucolo hanno lasciato Playa Sgamada e sono rientrati in gara diventando membri ufficiali delle tribù Cucaracha e Tiburon. Jeremias perde al televoto con la coppia composta da Estefania e Roger e deve abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada ma giunto lì, giusto il tempo di salutare il padre e annuncia di voler lasciare il programma. In nomination vanno Ilona, Marco, Roger ed Estefania e Nick .

In questi giorni le regole sono cambiate: le squadre della Cucaracha e dei Tiburon non sono più divise, sono unite con un solo fuoco da gestire, ma questo non ha fatto che acuire le tensioni. Ci si collega subito con la Palapa dove Alvin spiega come oggi ci siano 41 gradi e niente vento. In un video si vede come nei giorni scorsi i Tiburon abbiano dovuto rinunciare al fuoco per 24 ore per un'infrazione da parte di Nic. A questo i Cucaracha hanno esultato, un atteggiamento che non è per nulla piaciuto ai componenti dei Tiburon. Al centro delle polemiche soprattutto Estefania, Roger e Blind, che hanno fatto saltare i nervi a Edoardo.

JEREMIAS, LEADER NASCOSTO

- La tensione tra Edoardo e Blind è alle stelle ma Tavassi è convinto che inrealtà sia Jeremias a fomentare il ragazzo. Secondo Guendalina poi tutti hanno un po' "il terrore di andare contro" Rodriguez, considerato "una potenza". Lo stesso Roger avrebbe paura di contraddire Jeremias nonostante all'inizio non lo apprezzasse. Un'accusa ovviamente respinta dai diretti interessati.

IL CASO JEREMIAS

- Ilary chiama Rodriguez nella zona nomination. Lui dice di stare un po' meglio e di essersi tranquillizzato. Viene mostrata una clip in cui lui si è confessato dicendo di sentirsi ferito da certe critiche. Ricorda di essere sparito per tre anni per risolvere problemi personali e la sua gestione della rabbia. Nega di essere ancora una persona aggressiva. "Magari sono solo ferito e quel dolore lo trasformo in una faccia da str..." ha detto ribadendo di non essere più una persona aggressiva. Tornato in diretta Jeremias ribadisce che il suo atteggiamento attuale è solo uno scudo per difendersi.

LA PROVA RICOMPENSA

- E' il momento di gareggiare per il cibo, che in questo caso è un "casatiello hunduregno"... Si tratta di dover raggiungere una piattaforma in mezzo al mare camminando su pali che vengono spostati di continuo dai propri compagni. Si affrontano Nicolas e Laura. E' la Maddaloni a vincere e così a mangiare è la squadra dei Tiburon.

L'EROICO MARCO CUCOLO

- Su Playa Sgamada Marco ha dato prova in queste settimane di risorse inaspettate. Questa sera sarà messo di fronte a una sfida importante. Stasera due componenti di Play Sgamada torneranno in gioco: uno sarà scelto dal pubblico, l'altra potrebbe essere Lory se Marco riuscirà a fare 12 giri dell'isola di corsa in meno di 23 minuti.

SCINTILLE TRA ESTEFANIA E GUENDALINA

- Mentre Marco corre Ilary torna nella Palapa per affrontare il tema della rottura dei rapporti tra Estefania e Guendalina. Dopo le scorse nomination Estefania ha incolpato Guendalina, sostenendo che l'amica (o presunta tale) le aveva detto che si erano messi tutti d'accordo per votare Licia, affermazione negata dalla Tavassi. Intanto Marco ha completato la sua sfida e Lory così tornerà in Playa Palapa. Si torna alla discussione e interviene Licia sostenendo che a suo parere l'altro gruppo non aveva intenzione di votare lei.

L'ESITO DEL TELEVOTO

- Si chiude il televoto ed è il momento di scoprire il verdetto del pubblico. Tra Jeremias e la coppia Roger-Estefania il naufrago che deve abbandonare la Palapa è Jeremias che andrà quindi su Playa Sgamada. Prima di andarsene lascia il suo bacio di Giuda, che vale una nomination, a Guendalina.

LA SFIDA DI PLAYA SGAMADA

- Con Lory pronta a tornare su Playa Palapa, Ilary apre un televoto flash tra Gustavo, Clemente e Marco per decidere chi se ne andrà insieme alla Del Santo.

LO SCONTRO TRA CARMEN E ALESSANDRO

- Nella scorsa puntata Carmen ha vinto in maniera netta la sfida di resistenza contro suo figlio. Qualche compagno di Alessandro ha criticato la scelta di Carmen di non far vincere il figlio permettendogli di mangiare. Inoltre la povera Carmen è stata vittima di uno scherzo fatto da Edoardo, che l'ha costretta a girare per oltre un'ora alla ricerca di un'inesistente foglia con il miraggio di cappuccio e cornetto come premio.

LA SECONDA PROVA RICOMPENSA

- Nuovo confronto tra le squadre, con il palio questa volta il caffè con la moka. La prova consiste nel trasportare più fango possibile inzuppandosi in una vasca e poi venendo "strizzati" da un compagno. Inizia la squadra della Cucaracha, con Carmen, Nick, Guendalina ed Edoardo impegnati a raccogliere fango e a farsi strizzare da Nicolas. Per i Tiburon si infangano Alessandro, Roger, Laura, Blind ed Estefania, strizzati da Licia. Al peso delle tinozze quella dei Tiburones è decisamente più pesante. Vincono quindi il caffè e la moka. E in più arrivano dal mare Lory e Marco e ai Tiburon tocca decidere chi prendere con sé e chi lasciare agli avversari: prendono Marco e così Lory va con la Cucaracha.

IL "CUORE" DI GUENDALINA TAVASSI

- Nelle ultime due puntate Ilary non ha fatto parlare Federico, il fidanzato di Guendalina, che ora è preoccupatissima. La Blasi si collega con la Tana dei serpenti dove ci sono Edoardo e Guendalina e dice a Guendalina che ci sono delle novità per lei. Lei inizia a piangere, mentre Edoardo ride di gusto. C'è una tenda con una sorpresa per Guendalina ma per poterla scoprire deve depilare il petto e le ascelle del fratello. Apre la tenda e non trova Federico come credeva ma un monitor con un videomessaggio del suo fidanzato.

LA PROVA LEADER

- Questa sera saranno incoronati due leader, uno per squadra. E' stato il pubblico a scegliere chi si dovrà sfidare. Per i Tiburon Alessandro, Estefania e Licia. Per i Cucaracha Guendalina, Nicolas ed Edoardo. Si tratta della classica prova di resistenza, appesi per le braccia. Iniziano i Tiburon: la prima a cedere è Estefania, seguita da Alessandro. Licia è quindi la leader. Tocca ora ai Cucaracha. Cade per primo Edoardo, il più pesante, seguito da Guendalina. Nicolas è il leader.

JEREMIAS SU PLAYA SGAMADA... PER POCO

- Intanto sull'altra isola arriva Jeremias, che ritrova suo papà Gustavo e Clemente. Il tempo di arrivare e Jeremias annuncia di voler abbandonare l'isola perché vuole tornare a casa e riabbracciare la sua fidanzata. Tutti provano a convincerlo, ma lui è irremovibile e saluta tutti.

I GUAI DEGLI ULTIMI ARRIVATI

- Licia e Marco hanno fatto non poca fatica a integrarsi nel gruppo, soprattutto per alcuni scontri con Blind e Roger. Marco prova a stemperare, dicendo di essersi chiarito con Blind e che in questo periodo scattare è facile per tutti.

LE NOMINATION

- Si parte con la squadra dei Tiburon. Alessandro vota, in maniera segreta, Ilona. Anche Estefania e Roger pescano il voto segreto e lo danno anche loro alla Staller, ma prima Roger scoppia in un lungo pianto pensando a suo figlio che oggi compie 11 anni. A Blind tocca la nomination palese e anche lui fa il nome di Ilona. Anche a Laura tocca la nomination palese e si allinea agli altri sul nome di Ilona. Rimangono due nomination segrete: la stessa Ilona, che vota Laura. Viene poi raggiunta da Licia con cui ha instaurato un'amicizia molto stretta. Marco, sempre in segreto, vota Ilona. Si passa alla Cucaracha: inizia Carmen, che vota Marco in modo segreto. Anche Guendalina pesca il cocco della nomination segreta e fa anche lei il nome di Marco. La prima nomination palese tocca a Nick che fa il nome di Marco. Anche Lory fa la nomination palese e indica Edoardo. Marco invece vota in segreto Carmen. Anche Edoardo fa il nome di Marco. Vanno in nomination così Ilona e Marco ai quali si aggiungono le nominati dai leader che sono Roger ed Estefania e Nick.