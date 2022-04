"Isola dei Famosi 2022", Jeremias vuole andarsene: "Ho bisogno di riabbracciare la mia famiglia"

All'"Isola dei Famosi" i Rodriguez sono in crisi.

Mentre Gustavo ha perso al televoto e ha dovuto abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada, Jeremias è tornato a Play Tiburòn nella veste di nominato. Il giovane argentino ha fatto capire a tutti di voler andare via esprimendo in più occasioni il suo disagio. "Non sto bene qua", ha ripetuto e molti suoi compagni, da Blind a Laura Maddaloni, hanno deciso di nominarlo proprio per aiutarlo, "perché è arrivato al limite".