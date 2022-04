"Isola dei famosi 2022", il racconto dell'undicesima puntata

Undicesimo appuntamento con "L'Isola dei famosi”, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, con Vladimir Luxuria e Nicola Savino opinionisti.

Nel corso della serata i naufraghi affronteranno due duelli "all'ultimo sangue": i perdenti delle sfide saranno i primi nominati della puntata. Clemente Russo sosterrà una missione per poter tornare in gioco da Playa Sgamada e riabbracciare così la moglie Laura Maddaloni . Se dovesse fallire però andrà direttamente al televoto: il pubblico da casa deciderà di salvarlo? Uno tra Edoardo Tavassi e Ilona Staller dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. Il leader Blind sarà posto di fronte a una tentazione: farà una scelta per sé stesso o per il gruppo?