"Isola dei Famosi", il racconto della decima puntata

Decima puntata dell'"Isola dei Famosi", condotta da Ilary Blasi, come sempre all'insegna delle emozioni e dei colpi di scena.

Le due tribù vengono sciolte e da questo momento in poi i concorrenti saranno costretti a lottare l’uno contro l’altro per raggiungere la vittoria finale. Un naufrago tra Ilona, Nick, Marco Senise ed Estefania e Roger dovrà lasciare la Palapa. Ma non solo: un’ eliminazione a sorpresa cambierà inaspettatamente le sorti dei concorrenti e porterà uno di loro direttamente su Playa Sgamada. Anche su questa isola ci sarà un’eliminazione definitiva che costringerà un vip a tornare in Italia.