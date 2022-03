"Isola dei famosi 2022", il racconto della terza puntata

A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi , ci sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Ilona Staller tornerà su Playa Accoppiada: quale naufragò sceglierà come compagno per tornare ufficialmente in gara? Inoltre, si scoprirà chi tra le coppie nominate Antonio Zequila e Floriana Secondi , Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni verrà eliminata.

Ilary apre la puntata annunciando che questa sarà "la notte delle scelte". I naufraghi sono reduci da alcuni giorni difficili per il maltempo. Lo spiega bene Alvin aprendo il collegamento con La Palapa, spiegando che nonostante il forte nubifragio tutti i naufraghi sono stati messi in salvo e nessuno si è fatto male. Ma anche nella difficoltà sono emerse tensioni e Laura Maddaloni ha accusato qualcuno di non pensare al gruppo ma piuttosto a mangiare una fetta di cocco in più... Ilary la incalza per farle dire i nomi. Alla fine emerge che a costruire la capanna sono stati i Russo e i Rodriguez e gli altri si sono giovati del lavoro altrui.

LA RABBIA DEI NOMINATI

- Nelle due coppie nominate ci sono state due cause scatenanti: Zequila ha pagato l'esuberanza di Floriana e i suoi litigi con gran parte del gruppo, e lo stesso vale per Alessandro, nominato suo malgrado a causa di sua mamma Carmen. In realtà emerge che nei giorni successivi Floriana si è chiarita praticamente con tutti quelli con cui aveva avuto screzi. Carmen invece si giustifica con gli altri spiegando che le sue asperità caratteriali sono in molti casi figli della fame che l'attanaglia.

IL GRUPPO DI PLAYA SGAMADA

- Il gruppo di Playa Sgamada, con Ilona nel ruolo di capo, dice di essersi molto divertito in questi giorni. Manca Patty Bonetti che si è scottata e quindi per precauzione è stata tenuta sotto osservazione qualche giorno, ma tornerà presto con gli altri. Ilona si è calata senza problemi nel ruolo del capo e ha dato ordini agli altri senza tentennamenti. Al punto che Melandri ha mostrato qualche insofferenza.

LORY E MARCO

- Si passa a parlare con un'altra coppia che sta conquistando tutti e la Del Santo esordisce dicendo di sentirsi bene anche se ha passato una delle notti più dure della sua vita. Marco in particolare si sta mettendo alla prova e sta affrontando le proprie paure e le proprie debolezze. L'unica cosa che sembra non aver ancora superato è l'essere prevaricato da Lory. Ilary prova a dargli un'occasione: per un minuto lui potrà dire a Lory tutto quello che non è mai ruscito a dirle mentre lei non potrà parlare. Marco risponde alle domande di Ilary con sincerità, la Del Santo non risponde ma sottolinea ogni risposta con una smorfia.

LA PROVA D'AMORE

- L'ultima domanda di Ilary è: "Saresti disposto a fare qualsiasi cosa per Lory?". Marco risponde "sì". E allora viene sottoposto a una prova d'amore: deve infilare la mano in una scatola per prendere un oggetto a cui Lory tiene particolarmente. Peccato che la scatola sia piena di insetti, di cui lui ha il terrore. Lui impavido infila comunque il braccio nella scatola e riesce a recuperare la spazzola per la sua compagna.

IL VERDETTO DEL TELEVOTO

- E' il momento di scoprire quale sarà la coppia che deve abbandonare la Palapa. Ed è quella formata da Antonio e Floriana. Il pubblico li ha scelti con uno schiacciante 76%. Prima di uscire devono dare il bacio di Giuda che vale un punto nelle nomination: Antonio sceglie Jeremias anche se non vuole baciarlo. Il bacio lo dà Floriana anche se non è d'accordo con la scelta. All'annuncio che adesso andranno su Playa Sgamada a giocare da singoli la Secondi dice di non volere fare questa cosa e di voler tornare a casa. Sia Ilary che Vladimir provano a convincerla.

LA PROVA RICOMPENSA

- I leader della settimana, ovvero Nicolas ed Estefania, devono scegliere le tre coppie che affronteranno la prova ricompensa. Saranno loro due più Clemente e Laura e Jeremias e Nicolas. Intanto nella Tana dei Serpenti Ilona viene messa di fronte a una scelta: può tornare a Playa Accopiada con il fuoco per una notte ma legata con l'elastico al naufrago che sceglierà, altrimenti liberi ma senza fuoco. Lei si sacrifica e sceglie il fuoco. Ma si procede con la prova ricompensa, per la quale ci sono in palio cose fondamentali dal sale al machete. I naufraghi, legati a un elastico dovranno prendere delle statuette a forma di serpente fissate nella spiaggia a distanza sempre maggiore: fanno bottino pieno conquistando il sale, una maschera, l'olio, una corda e anche il machete.

LA SCELTA DI ILONA

- La Staller deve ora scegliere con chi tornare su Playa Accoppiada (e quindi con chi rimanere legata per almeno 24 ore). E lei sceglie Roger. E con la fiaccola del fuoco (che Alvin fatica ad accendere) tornano a Playa Accoppiada.

LA STORIA DI BLIND

- Il rapper sbarcato nella scorsa puntata viene chiamato in zona nomination per raccontare la sua storia. Nei giorni scorsi ha parlato del suo passato difficile: dalle problematiche in famiglia alla dipendenza dalle droghe e alla delinquenza. Poi l'amore è arrivato a salvarlo. Il ragazzo racconto di come abbia superato il periodo brutto grazie a Greta, anche se alcune cose sono cicatrici che fanno ancora male.

IL TIRO ALLA FUNE HONDUREGNO

- Si torna a Playa Palapa dove i naufraghi sono schierati davanti a una vasca di fango e vengono raggiunti da Marco e Jovana e anche dagli eliminati Antonio e Floriana. La prova, per cui c'è in palio una pizza, è un tiro alla fune honduregno, dove ogni gruppo prova a buttare nella vasca l'altro. La prima coppia è Clemente-Laura che sfidano Antonio e Floriana. Marco e Jovana scelgono invece Carmen e Alessandro. La prima manche è appannaggio di Clemente e Laura anche se Antonio e Floriana provano a opporre resistenza. La seconda sfida è decisamente più equilibrata e combattuta e alla fine Marco e Jovana battono Carmen e Alessandro portando la sfida tra Accoppiadi e Sgamadi sull'1-1. Lo spareggio è tra le due coppie vincitrici: complice anche la stanchezza della prima manche la sfida è combattutissima ma alla fine Clemente e Laura vincono. La pizza va agli Accoppiadi.