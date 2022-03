"L'Isola dei Famosi" flagellata dal maltempo, Alvin: "I naufraghi sono stati messi in sicurezza"

Il maltempo si abbatte sull'"Isola dei Famosi": un violento temporale ha colpito Cayos Cochinos, dove sono sbarcati i partecipanti al reality di Canale 5.

Una situazione in continuo peggioramento, tanto che si è reso necessario correre ai ripari. E' l'inviato Alvin a spiegare tutto via social: "Abbiamo messo i naufraghi in sicurezza. Stanno bene", ha fatto sapere.