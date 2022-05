"Isola dei famosi 2022": Fabrizia torna a casa, Roger solitario su Playa Sgamadissima

Roger Balduino perde al televoto con Marialaura De Vitis e quindi deve abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima dove vivrà da solo: infatti Fabrizia Santarelli è stata eliminata in un televoto flash e deve tornare in Italia, mentre Gennaro Auletto e Mercedesz Henger rientrano in gioco su Playa Palapa. In nomination vanno Estefania, Lory, Maccarini , Marialaura e Nick .

Una puntata particolare perché manca un mese esatto alla finale. Dopo i saluti di rito Ilary, che si è dichiarata "agguerritissima", apre il collegamento con la Palapa. Edoardo e Carmen vengono chiamati da Alvin. Vengono messi nuovamente alla prova. Viene introdotto uno chef honduregno che scopre tre cloche: sotto la prima c'è una lasagna, sotto la seconda salsicce e patate e sotto la terza un club sandwich. La prima sarebbe per stasera, la seconda per domani e la terza per domenica. Ma in cambio... Edoardo dovrà rasarsi a zero i capelli. Tavassi non ci vuole sentire, al massimo è disposto a rasarli un po' ai lati, ma non completamente. Alla fine però si lascia convincere: che pelata sia!

LE ACCUSE DI NICOLAS A MARIALAURA

- E' il momento di scoprire il risultato del televoto tra Roger e Marialaura. Ma prima la ragazza si difende dalle accuse di Nicolas, che ha detto che la ragazza ha mostrato momenti di difficoltà solo per impietosire il pubblico. Il risultato del televoto comunque sorprende tutti: è Roger quello eliminato. Balduino deve così andare a Playa Sgamatissima. Prima però deve lasciare il suo bacio di Giuda: ed è per Estefania.

LA PRIMA SFIDA DELLA SERATA

- La prima prova sarà tutta al femminile. Carmen, Pamela, Estefania e Marialaura. Lory, che non può gareggiare perché infortunata, dovrà scommettere su una delle compagne e di questa seguirà il destino. Lei sceglie Estefania. Partendo da due piattaforme laterali poste in mezzo al mare, le ragazze, divise a coppie, devono raggiungere la piattaforma centrale aiutandosi con delle tavolette di legno. Le due componenti della squadra vincitrice poi si affronteranno nella finale. Iniziano Marialaura e Pamela. A quest'ultima a metà percorso cade la tavoletta in acqua e quindi deve passare il testimone a Carmen. Anche a lei però cade la tavoletta e quindi vince Marialaura anche senza raggiungere la meta. Per la finale dovrà sfidare Estefania. Anche nella finale le ragazze non riescono a raggiungere la piattaforma ma allo scadere del tempo Marialaura è avanti di un'incollatura. Tocca così a lei decidere chi andrà direttamente al televoto: lei manda Estefania e, di conseguenza, anche Lory.

UNA SORPRESA PER EDOARDO

- Visto che si è sacrificato tagliandosi i capelli Ilary decide di risarcirlo... lo chiama in area nomination e gli mostra un videomessaggio del suo amico Cristiano.

MARCO COMBINAGUAI

- Maccarini da quando è arrivato sull'Isola si è dato molto da fare. Pure troppo... infatti molte cose che ha fatto non solo si sono rivelate inutili, ma molto spesso dannose. Attirandosi così l'ira dei compagni e soprattutto di Carmen. Marco prova a difendersi dicendo di fare delle cose "fuori dagli equilibri normali" amando "sperimentare". Ma non solo con Carmen si è creata tensione. Dopo aver scelto Nicolas e Pamela per una ricompensa di cibo nella scorsa puntata il gruppo gli si è rivoltato contro per aver scelto la ragazza, sull'isola da pochi giorni, rispetto a gente che fa la fame da mesi. Poi ha discusso con lo stesso Nicolas che lo ha accusato di fare troppo il giocatore.

UN'OPPORTUNITA' PER ESTEFANIA

- La ragazza negli ultimi tempi si è trovata un po' all'angolo, senza più Roger ad appoggiarla e con il gruppo contro. Lo spirito dell'Isola vuole darle una possibilità di ricucire con gruppo. E' arrivata la sua amica Cloe. Alvin porge a Estefania uno scrigno che contiene il simbolo dell'immunità. Lei può rinunciare in cambio della sorpresa che si nasconde dietro la roccia per uno dei naufraghi. Lei decide di rinunciare all'immunità e andare diretta al televoto. I compagni si dicono piacevolmente sorpresi dalla scelta della naufraga. Che comunque viene premiata perché alla fine la sorpresa è per lei, la sua amica Cloe.

LA PROVA RICOMPENSA

- Carmen, Marialaura ed Edoardo devono sfidarsi nella prova del bacio in apnea. Ognuno di loro deve scegliere il compagno. Carmen sceglie Nicolas, Marialaura punta su Luca, mentre Edoardo sceglie Estefania. La prova ha inizio e Carmen riemerge immediatamente. Le altre due coppie invece resistono e superano il minuto: riemergono poi quasi in contemporanea ma Edoardo qualche secondo prima. Quindi Luca e Marialaura vincono. Possono scegliere altri due naufraghi che possano mangiare (dei grissini ricoperti di cioccolata) insieme a loro e chiamano Marco e Lory.

GLI ABITANTI DI PLAY SGAMATISSIMA

- Arrivano Fabrizia, Mercedesz e Gennaro. I tre scendono dal barchino carichi di entusiasmo ma non sanno che sono attesi da decisioni importanti: due di loro torneranno in gioco, il terzo tornerà in Italia. Il primo a rientrare sarà scelto dagli altri compagni. Edoardo, Lory, Marialaura, Carmen, Nick, Pamela e Nicolas scelgono Mercedesz, Estefania va da Fabrizia, Cucolo, Maccarini e Luca scelgono Gennaro. Per Fabrizia e Gennaro si apre un televoto flash.

LA PROVA RESISTENZA DEI MASCHI

- Edoardo, i due Marco e Nicolas affrontano la prova che consiste nel tenere una corda che impedisca di rovesciare un secchio pieno di fango posto sulle loro teste. Nick, che non può gareggiare scommette su Nicolas. Il primo a cedere è Edoardo seguito da Marco Cucolo. Se la vedono Nicolas e Marco Maccarini e alla fine è proprio Vaporidis a vincere, ripagando la fiducia di Nick. Nicolas manda al televoto Marco Maccarini.

L'ESITO DEL TELEVOTO FLASH

- E il momento di scoprire chi tra Gennaro e Fabrizia dovrà tornare in Italia e chi si riunirà ai compagni di Playa Palapa. E' Fabrizia l'eliminata.

LE NOMINATION

- Inizia Marco Maccarini che fa il nome di Carmen. Il secondo è Edoardo che nomina Marialaura. Tocca quindi a Nick che vota anche lui Marialaura. Carmen invece fa il nome di Pamela. Marialaura prende il voto anche di Lory e di Nicolas. Ed è proprio Marialaura a presentarsi per la sua scelta che è Nick. Pamela invece vota Cucolo. E proprio Marco è l'ultimo a fare la nomination segreta e restituisce a Pamela il voto. Chiudono Mercedesz e Gennaro con nomination palesi: la prima vota Pamela, il secondo Marialaura. Che è la nominata del gruppo. Infine Luca nomina Nick.