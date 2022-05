"Isola dei Famosi", Marialaura scoppia in lacrime: "Volevo rendere orgogliosa mia madre"

Mercedesz si lamenta con toni accusatori, che non piacciono a Fabrizia , di essere stata costretta ad alzarsi più volte per tenere vivo il fuoco. Carmen si lascia prendere dallo sconforto a causa dell’ assenza di Alessandro e anche Marialaur a cede alle lacrime. Pensando al suo percorso sull’Isola, la pupa piange sulla spalla di Estefania raccontando di essere preoccupata di non riuscire a lasciare un segno o a distinguersi tra tutti. Inoltre, confessa di essersi sentita messa da parte dal gruppo soprattutto dopo l’ultima, inaspettata, nomination: “Volevo rendere orgogliosa mia mamma, ma mi sembra di essere irrilevante”.

Edoardo

Marialaura

Pamela

Nicolas

interviene per consolarla e per rassicurarla sulla nomination ricevuta, per molti inevitabile visti i legami di amicizia che si sono creati tra i Naufraghi che potevano essere nominati insieme a lei. Grazie al suo intervento e al supporto dei compagni rassicurama non tutti sembrano stare dalla sua parte:è scettica sulla genuinità del suo sfogo ed è convinta che stia mentendo sui reali motivi del suo malumore. Anchesi mostra molto critico: “Mi sembra che abbia la lacrima facile. Qui siamo tutti attori”.

Poco più tardi, viste le sue perplessità, l’attore decide di parlare con la diretta interessata confessandole i suoi dubbi. Dopo un confronto di pochi minuti,

Marialaura

Nicolas,

scoppia nuovamente in lacrime: “Per una volta che esprimo le mie emozioni mi sento dare della falsa”.nonostante le spiegazioni ricevute, continua ad avere molti dubbi e ne parla con Luca: “Mi fa pensare che si stia comportando così perché vuole che la gente la veda e che le permetta di superare la nomination”.

Per far ritrovare il sorriso ai compagni

Edoardo

Carmen.

decide di organizzare uno scherzo ai danni diRecuperata una vecchia pergamena dello Spirito dell’isola, Edoardo le propone una falsa sfida convincendola che se per un’ora risponderà “sì” a qualsiasi domanda le verrà posta, vincerà una ricca e deliziosa ricompensa. La showgirl abbocca come un pesce e il risultato è esilarante. Quando, però, scopre che si tratta di uno scherzo Carmen promette ad Edoardo di vendicarsi. Lo farà davvero?

Mentre la giornata prosegue tra scherzi e risate,

Marialaura ripensa ancora all’attacco di Nicolas

Lory.

: “Non ha un cuore. È una pugnalata alle spalle, mi aspetto che almeno chieda scusa” dichiara, confidandosi con