"Isola dei Famosi", Edoardo è triste per Guendalina: "Senza di lei mi sento vuoto"

"Mi sento vuoto - ha spiegato -. Quando vedi che sale sulla barca e se ne va capisci cosa sta succedendo. In più, se n'è andato anche Alessandro. Io volevo che tornassimo a casa tutti insieme, visto che siamo arrivati qui tutti insieme". Anche Guendalina ha dedicato un pensiero al fratello tramite i suoi canali social. "

Manchi già fratellone mio

", ha scritto.

Ma Edoardo non è il solo a essere triste. Anche

Carmen Di Pietro

Nicolas Vaporidis

, che in questi giorni ha festeggiato il compleanno, è giù di morale per l'abbandono del figlio, rientrato in Italia per poter tornare all'università. Dello stesso umore, molto legato sia alla Tavassi sia ad Alessandro. "Parte di questa esperienza fortissima per noi è finita, è cambiata - ha detto l'attore -. Abbiamo formato un gruppo che ha convissuto per due mesi 24 ore su 24. Vederli andare via è stato per noi un momento toccante".