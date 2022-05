"Isola dei Famosi", ancora un litigio tra Marco Maccarini ed Estefania

Il conduttore televisivo e radiofonico, appena pochi giorni dopo lo sbarco in Honduras, è stato il protagonista di diversi litigi, soprattutto con Estefania Bernal . Il motivo del contendere tra i due naufraghi è sempre la gestione del fuoco , fondamentale per la sopravvivenza dei vip.

Già durante la sua prima settimana Maccarini era stato criticato dai suoi compagni per

aver tagliato la legna in piena notte

per non far spegnere il fuoco. Ad attaccarlo, anche in quella occasione, la modella argentina che però, secondo il nuovo naufrago, non si dà da fare sull'Isola e in più critica quello che fanno gli altri.

Ora i due hanno discusso nuovamente per lo stesso motivo. "Da due mesi abbiamo un problema con il fuoco - ha detto Estefania -. Guarda il fuoco com'è adesso". La Bernal si riferisce probabilmente al fatto che il fuoco si sia praticamente spento. Ma Marco respinge le accuse: "Non l'ho toccato io, prima c'era il fuoco,

non è un problema mio

".