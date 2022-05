"Isola dei Famosi", il racconto della diciottesima puntata

Nel corso della serata i naufraghi creeranno due schieramenti: uno a favore e l'altro contro Guendalina Tavassi , concorrente che non ha mai taciuto i suoi giudizi a nessuno, neanche al fratello Edoardo. Le due fazioni si sfideranno per la più preziosa ricompensa: la dispensa di cibo . Una sorpresa romantica attende Blind : la fidanzata Greta è pronta a sbarcare in Honduras per riabbracciarlo. Uno tra Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis dovrà abbandonare la Palapa: a deciderlo il voto dei telespettatori.

GUENDALINA CONTRO TUTTI

- Durante la settimana lo spirito dell'Isola ha chiesto a Guendalina Tavassi di esprimere un giudizio sugli altri naufraghi, senza dar loro il diritto di replica. L'influencer non si è tirata indietro e ha sparato a zero su tutti i suoi compagni, che ora possono rispondere. Roger, che è stato definito "il più falso di tutti", si dice non interessato al pensiero di Guendalina e non intenzionato a litigare. Estefania, invece, sottolinea di non aver fiducia nei confronti della Tavassi. Luca, entrato da poco in gioco, è stato accusato da Guendalina di non essere utile, ma Daffrè ovviamente non è d'accordo.

LA DELUSIONE DI EDOARDO

- Guendalina ha usato parole dure anche nei confronti del fratello, sostenendo di essere molto delusa dal suo comportamento sull'Isola. Edoardo, che si aspettava solo giudizi positivi, è rimasto ferito dalla sorella, e tra i due è scoppiata una feroce lite terminata con un pianto di entrambi. "Ci sono rimasto male veramente - spiega Edoardo a Ilary Blasi -, mia sorella sa che ho bisogno di dolcezza, mi aspettavo mi dicesse parole per darmi la carica". Guendalina sottolinea di aver dovuto dire anche cose negative per poter ricevere la ricompensa.