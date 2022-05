"Isola dei Famosi", Alessandro frena Marialaura: "Siamo solo amici"

Alessandro Iannone fa infatti un passo indietro con Marialaura De Vitis . Rendendo felice la mamma Carmen Di Pietro che per il figlio sogna la laurea prima di qualsiasi coinvolgimento sentimentale. Durante l'ultima notte nell'esclusivo monolocale il ragazzo frena la Pupa: "Non è scattata la scintilla".

Marialuara chiede infatti ad Alessandro le sue reali intenzioni. Ma lo studente, con la sincerità che lo contraddistingue, ammette che "preferirebbe mantenere un semplice rapporto di amicizia, almeno per il momento".

La Pupa però non la prende bene e scoppia in lacrime, ha paura di non riuscire a trovare mai il vero amore. La maggior parte dei naufraghi però si schiera dalla parte di Iannone.

Carmen chiede delucidazioni al figlio e tutta orgogliosa tuona: "Per l’ennesima volta la mamma aveva ragione, ci ho visto lungo in questa storia prima di chiunque altro".

Marialaura è molto turbata e Alessandro prova a parlarle di nuovo poi decide di porre fine anche ad una loro ipotetica amicizia.

