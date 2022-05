"Isola dei Famosi", prima discussione tra Edoardo e Mercedesz... per colpa degli ex

Quando pochi giorni fa l'influencer è entrata all'" Isola dei Famosi " si è subito avvicinata al fratello di Guendalina, che ha ricambiato le attenzioni. Ma ora i due naufraghi iniziano a scoprire le loro differenze caratteriali. E il motivo dell’incomprensione sono i rapporto con gli ex fidanzati .

Per Edoardo quando una storia d'amore finisce da poco tempo è giusto parlare di "ex", ma se la relazione è terminata da anni la parola corretta da utilizzare è "

amica

" o "amico". Tavassi sottolinea, infatti, di rimanere in buoni rapporti con le persone che hanno fatto parte della sua vita.

Non particolarmente d'accordo Mercedesz che, per non arrivare allo scontro, preferisce non esprimente totalmente il proprio pensiero. "Stai combattendo da solo per le tue idee - si limita a dire -. Ti sto analizzando in silenzio, si capisce che hai dovuto affrontare questa discussione tante volte". Edoardo, evidentemente infastidito, replica: "

Se mi capisci bene altrimenti

... ". I due naufraghi riusciranno a superare questo piccolo ostacolo?