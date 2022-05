13 maggio 2022 10:55

"Isola dei Famosi", abbracci e sguardi d'intesa tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger

Sull'"Isola dei Famosi" sta per nascere un nuovo amore? Sembrerebbe di sì. Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, da poco in Honduras, sono sempre più vicini. I due hanno trovato fin da subito una complicità che, con il passare dei giorni, si è trasformata in confidenze, abbracci e sguardi d'intesa.