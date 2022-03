"Isola dei famosi 2022", in nomination Antonio e Floriana e Carmen e Alessandro

Dopo i primi convenevoli si apre subito il collegamento con l'Honduras, con Alvin che si trova nella Tana dei serpenti con i concorrenti di Playa Accoppiada. Una clip che riassume i primi giorni mostra come siano subito emersi i primi veleni tra naufraghi, complici le nomination. Tornati in diretta si apre subito una discussione tra Carmen Di Pietro e la Maddaloni.

IL RAPPER E LA SHOWGIRL

- E' il momento di presentare i primi due nuovi arrivi di questa sera: il rapper Blind e la showgirl Roberta Morise. Si salta quindi a Playa Sgamada, dove si trovano Roger e Jovana. Per loro i primi giorni sono stati decisamente più tranquilli di quelli delle coppie dell'altra isola. Sono però emerse subito le differenze caratteriali tra i due e soprattutto per Jovana l'isola è diventata "troppo piccola" per tutti e due.

UNA MODELLA DI CARATTERE

- Viene presentata l'altra naufraga di questa sera, Patrizia Bonetti, che nella clip introduttiva mette le cose in chiaro: è pronta a dare battaglia e sarà tutto meno che accondiscendente con gli altri concorrenti. I tre naufraghi arrivano quindi con l'elicottero pronti a lanciarsi. Alvin osserva dalla spiaggia e avvisa Ilary: "Il mare tira dall'altra parte, se li perdiamo ne abbiamo altri tre da mandare?". La Blasi si raccomanda di tenerli d'occhio ma sarà forse necessaria una barca per recuperare i tre... Stremati comunque arrivano a riva.

IL DOLORE DI MAMMA ILONA

- Già nelle prime ore sull'isola Ilona Staller ha parlato delle vicissitudini che hanno riguardato suo figlio Ludwig, portato via dal padre dopo la fine del loro matrimonio. Ilona viene chiamata in Palapa per riprendere la storia, che ancora oggi le provoca una forte commozione. Oggi ha 29 anni, lei spiega che hanno ripreso il loro rapporto ma è stato difficile. Per la Staller c'è una sorpresa: un video di Ludwig che le fa in bocca al lupo ricordandole quanto la ama.

IL RAPPORTO TRA CARMEN E ALESSANDRO

- Tra madre e figlia il legame è decisamente stretto. Se Carmen non vuole che il ragazzo trovi un amore e stronca sul nascere qualsiasi interesse verso altre ragazze, come per esempio Stefania, anche Alessandro in questi primi giorni ha fatto emergere la sua gelosia e il fastidio nei confronti di chi indugia un po' troppo con lo sguardo sulle forme di mamma. I due in ogni caso passano tutto il tempo a battibeccare.

LE COPPIE DELLA PLAYA

- La novità di quest'anno sono le coppie. In questi primi giorni qualcuno ha legato e trovato sintonia, altri sono arrivati subito ai ferri corti, come Floriana e Zequila. Questi ultimi due sono uniti da una cintura e le diversità caratteriali sono diventate insostenibili. Anche perché il legame ha creato situazioni molto difficili nel momento delle necessità corporali. Anche Ilona e Marco sono stati legati ma per loro è stato meno difficile. In ogni caso per i quattro c'è un regalo: Alvin li slega e li libera.

IL VERDETTO DEL TELEVOTO

- E' il momento di scoprire quale delle tre coppie sarà eliminata. La prima coppia a salvarsi è quella formata da Carmen e Alessandro. Sono rimasti quindi Floriana e Antonio e Ilona e Marco: ad abbandonare la Palapa è la coppia formata da Ilona e Marco. Per loro l'avventura continuerà da singoli su Playa Sgamada. Ma ancora non lo sanno... Prima di andarsene i due devono dare il bacio di Giuda a una coppia a scelta mandandola in nomination. La scelta cade su Antonio e Floriana, cosa che fa andare su tutte le furie la Secondi che si sente tradita da Ilona: "Allora aveva ragione Antonio..." le dice.

NUOVI ARRIVATI

- Il tempo di salutare Ilona e Marco che entrano nella Palapa i tre nuovi naufraghi. Di questi due formeranno una coppia, il terzo sarà eliminato. Sarà il pubblico a decidere.

UN BACIO PREZIOSO A PLAYA SGAMADA

- Ilary si collega con Roger e Jovana e spiega loro la prova ricompensa che li aspetta. Devono baciarsi in apnea e restare avvinghiati per almeno 30 secondi per vincere un kit per costruire una zattera con cui potranno raggiungere l'altra isola. Dopo mille titubanze i due si buttano sott'acqua ma la prova fallisce miseramente e dopo appena 14 secondi devono riemergere.

LA PROVA RICOMPENSA

- Si torna su Playa Accoppiada. I concorrenti devono affrontare il "Palo della cuccagna honduregna" per vincere un cesto di frutta, un chilo di farina, una spazzola, una maschera subacquea e un telo cerato per la pioggia. Prima di arrivare al palo però i concorrenti dovranno affrontare un percorso decisamente impegnativo: dissotterrare una piattaforma di legno, trasportarla attraverso due quadri svedesi, usarla come trampolino per prendere dei sacchi di sabbia che poi andranno lanciati sul palo per vincere i premi. A lanciare i sacchi sono Carmen e Alessandro: se la cavano decisamente bene ottenendo la frutta, la farina, il telo e le uova.

PLAYA SGAMADA SI AFFOLLA

- Ilona e Marco arrivano sull'isola raggiungendo Roger e Jovana. Da questo momento saranno tutti single e si giocheranno la permanenza nel reality. Tornati nella Palapa Floriana è scatenata contro Nicolas per ruggini dei giorni scorsi. Ilary però deve leggere il verdetto del televoto su chi sarà il primo a entrare tra i nuovi naufraghi: ed è Blind. Il secondo membro della nuova coppia in gara sarà deciso dalla prova del fuoco.

PATRIZIA E ROBERTA ALLA PROVA DEL FUOCO

- Le due ragazze si giocano la permanenza sulla Playa Accoppiada alla più classiche delle prove di resistenza. Che quest'anno sarà effettuata in parallelo. Patrizia e Roberta si mettono in postazione, aggrappate a delle catene di ferro. E' una vera e propria prova di resistenza, nessuna delle due vuole cedere: arrivano quasi a 6 minuti e il risultato viene deciso al fotofinish. Si osservano dei replay dai quali si evince che Patrizia si è spostata appena prima di Roberta e quindi sarà la Morise a fare coppia con Blind mentre la Bonetti andrà su Playa Sgamada.

SCINTILLE TRA NICOLAS E FLORIANA

- La rabbia della Secondi è figlia dell'idea che Vaporidis sia stato un privilegiato. Infatti, secondo Floriana, nei giorni di isolamento prima di partire, lui avrebbe avuto un telefonino a differenza degli altri, a cui sarebbero stati ritirati tutti gli effetti personali. Una volta sull'isola Floriana si è scatenata attaccandolo pesantemente. Anche perché sull'isola ha un rasoio elettrico per i capelli, mentre a lei è stato negato di portare un rosario. Alvin interviene a spiegare che tutte le concessioni sono state fatte, per motivi medici, in maniera consapevole. E queste cose non possono essere oggetto di discussione. Nicolas risponde all'accusa riguardante il telefonino dicendo che non aveva nessun telefono e parlava ad alta voce per fare una simulazione di radio.

ANCHE PATRIZIA SU PLAY SGAMADA

- Il gruppo si allarga con l'arrivo di Patrizia. Si apre poi una parentesi sulle lezioni d'amore che Ilona in questi giorni ha dato a Marco: la moglie di Melandri dice di aspettare di metterlo alla prova quando tornerà...

LA PROVA LEADER

- La prova si intitola "Gambe levate": i naufraghi, a coppie, dovranno restare in equilibrio tenendo un disco con i piedi senza far cadere un totem appoggiato sul disco stesso. Una prova che richiede un grande sforzo di addominali e, in teoria, la coppia Russo-Maddaloni dovrebbe essere avvantaggiata. I primi ad abbandonare sono Floriana e Antonio, seguiti da Lory e Marco, Jeremias e Gustavo. Alla fine gettano la spugna anche da Carmen e Alessandro. E' una sfida all'ultimo sforzo tra Clemente e Laura e Nicolas ed Estefania. A sorpresa Clemente perde l'equilibrio e così vincono Nicolas ed Estefania che diventano la nuova coppia leader.

UN CAPO PER PLAY SGAMADA

- Anche tra i cinque naufraghi di Playa Sgamada deve esserci un capo. Sarà eletto dagli stessi naufraghi. Ilona vota Roger così come Marco. Jovana vota Ilona e lo stesso fa Roger. E' decisivo il voto di Patty che vota per la Staller rendendola il capo della spiaggia. Oltre a una serie di privilegi, nella prossima puntata potrà tornare a Playa Accoppiata scegliendo chi portare con sé.

LE NOMINATION

- Iniziano Lory e Marco che fanno il nome di Carmen e Alessandro. Seguono Jeremias e Gustavo che fanno la stessa scelta, pur rammaricandosi per Alessandro. Per i due è una sorta di plebiscito: anche Clemente e Laura nominano loro, e come gli altri specificano che la nomination è tutta per Carmen e che spiace loro per Alessandro. Tocca quindi proprio a loro che votano Lory e Marco. Stessa coppia viene votata da Antonio e Floriana (in realtà da Zequila, Floriana non sembra molto d'accordo...). Chiudono Blind e Roberta Morise, appena arrivati, che nominano Antonio e Floriana. La coppia in nomination è quindi quella formata da Carmen e Alessandro.

L'AFFAIRE TRA ROGER ED ESTEFANIA

- Prima di chiudere si affronta un gossip... qualcuno sostiene che in albergo, prima della partenza per l'isola, qualcosa sia scattato tra Roger ed Estefania. Ilary si collega con Playa Sgamada e propone a Roger di scrivere una lettera per la ragazza e di metterla in una bottiglia.

I NOMINATI

- A Carmen e Alessandro deve aggiungersi la coppia nominata dai leader, che scelgono Antonio e Floriana.