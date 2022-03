"Isola dei Famosi", i naufraghi affrontano la prima notte sulle spiagge dell'Honduras

"Isola dei famosi 2022", per i naufraghi è partita la caccia al fuoco

L'"isola dei Famosi" entra nel vivo e dopo lo sbarco dei concorrenti, la formazione delle coppie, i primi "esiliati" e i primi nominati al televoto, i naufraghi cominciano ad esplorare il territorio e a fare interessanti scoperte.

Roger e Jovana sulla loro solitaria Playa Sgamada, oltre a trovare dell’acqua, dei viveri e vari utensili, si sono subito messi all’opera per costruire una piccola ma utile capanna per la notte. Sull’altra Isola, nel frattempo, anche gli altri si sono dati da fare per sistemarsi...