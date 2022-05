"Isola dei Famosi", Ilona Staller eliminata definitivamente

Beatriz Marino sbarca per un faccia a faccia con l’ex fidanzato Roger Balduino ed Estefania Bernal . Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni sono i protagonisti di una sfida per scampare a una punizione. Ilona Staller perde al televoto e deve tornare definitivamente in Italia. Nuova gaffe per Ilary Blasi che presentando Cicciolina dice "scoregge" invece di "scoraggiare". Carmen Di Pietro è la leader della settimana. In nomination finiscono Laura Maddaloni, Nicolas Vaporidis e Nick Luciani.

ALESSANDRO SOTTO ACCUSA

- Lo scioglimento delle tribù ha mandato in crisi Alessandro. Lui sceglie di passare da una fazione all'altra, ma finisce subito sotto accusa. La posizione di Alessandro viene messa in discussione da Clemente e dai suoi ex compagni e questo crea un’ulteriore spaccatura su Playa Rinovada. A difenderlo scende in campo la mamma Carmen Di Pietro. In Playa a nulla valgono i tentativi di chiarimento e Alessandro, offeso dalle accuse di Clemente e degli altri, cerca in tutti i modi di spiegare le sue ragioni.

ESTEFANIA A PLAYA SGAMADA

- Tra Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Blind, è Estefania ad abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. La Bernal dà il bacio di Giuda a Nicolas Vaporidis e lo manda direttamente in nomination: "Non mi è piaciuto perché è falso, parla dietro e fa il doppio gioco".

MARCO RAGGIUNGE LORY

- Sull’Isola, per scherzo, c'è chi mette in dubbio l'amore e le reali intenzioni di Marco Cucolo e Lory Del Santo. Ilona da quando ha raggiunto Playa Sgamada ha più volte detto a Lory di aver notato una forte intesa e degli sguardi particolari tra il suo fidanzato e Licia, mettendola in allarme. Anche Licia, dopo essere sbarcata sulla nuova Isola, ha retto il gioco a Ilona, riconfermando quanto raccontato dalla Naufraga. Lory, a questo punto, non nasconde la sua preoccupazione e, proprio per rasserenarla, lo Spirito dell’Isola decide di farle una splendida sorpresa. Marco raggiunge Playa Sgamada per dieci minuti e cerca in tutti i modi di tranquillizzare Lory, stringendola in un grande abbraccio.

TUTTI CONTRO NICOLAS

- Nicolas viene accusato di essere un doppiogiochista: "Lui è uno stratega, è il regista dell'Isola" afferma Blind. Secondo il rapper, Nicolas sarebbe il vero burattinaio di Playa Rinovada. In particolare, Nicolas viene accusato da Clemente e Laura di parlare male dei suoi compagni, soprattutto di Guendalina, alle sue spalle. "Non voglio pensare al cento per cento male di Nicolas" ribatte Guendalina, smascherando quella che secondo lei è la strategia della loro fazione aversa e in particolare dei coniugi Russo: "Ho a che fare con delle persone falsa, voglio far credere agli ex Tiburón di essere loro amica. Voglio smascherare i coniugi complotto!". "Questi non sono avversari, sono diventati dei nemici" afferma Nicolas, spiegando di essere sempre stato chiaro e di aver sempre detto a Guendalina tutto quello che pensava di lei guardandola negli occhi. Laura, Clemente e Blind (che scoppia in lacrime) affermano con assoluta certezza che Nicolas in realtà sia molto diverso da ciò che lascia credere.

IL RAPPORTO TRA CARMEN E ALESSANDRO

- Le regole Carmen sono naturalmente uniche. In casa si sveglia alle 5 del mattino e pretende che lo faccia anche il figlio e si cena alle 18.30 e poi in lavanderai con la valigia: "Voglio che i miei figli non vivano le sofferenze che ho vissuto io in passato". Il figlio dichiara di voler andare a vivere da solo: "Ho già dato l'acconto", le dice. E intanto la Di Pietro racconta la sua difficile infanzia, quando i genitori non potevano permettersi neanche di comprarle una bambola: "Fino a 14 ani ho fatto la contadina, poi mi sono diplomata e ho cercato fortuna nel mondo dello spettacolo. Ho ricevuto tante porte in faccia ma non mi sono mai arresa. Volere è potere". Sono tanto orgoglioso", commenta Alessandro.

ESTEFANIA FACCIA A FACCIA CON BEATRIZ

- "Non so se Beatriz vuole farsi pubblicità ma io mi fido di Roger", confessa Estafania. "Non ti ha detto tutta la verità, mi ha scritto una lettera d'amore, mi ha portato un bellissimo regalo dall'Italia quando ero in Brasile, mi ha detto che ero la donna più importante della sua vita dopo la mamma... mi ha preso in giro", interviene Beatriz. "Magari ha cambiato idea, con me è sempre lo stesso, non è mia cambiato", replica Estefania. "E' vero che ci siamo lasciati, ma siamo ancora legati", continua l'ex fidanzata di Roger. "Io mi fido di Roger, mi ha raccontato tutto, non sono preoccupata d andare su un'altra spiaggia, ognuno ha il proprio passato... non sapevo che lei rimarrà sull'isola sola con Roger... ma io mi fido", conclude Estefania. Le due rivali si salutano con un bacio.

ROGER E BEATRIZ A CONFRONTO

- "Ti ho detto mille volte di sentirti libera di conoscere gente", attacca Roger. "Tu menti", sostiene Beatriz. Tu mi hai detto io ti amo ancora, voglio stare ancora con te", prosegue. "E' vero, ma era un anno fa", si giustifica lui. "Ti hai anche detto che non torneremo mia insieme", sottolinea Roger. "Devi essere uomo e dire che ho detto la verità, che mi hai preso in giro", è sicura Beatriz. "Non mi fa nessuno effetto vederla, è sempre bella... Innamorato non lo sono, però mi piace, non sono innamorato neanche di Estefania", risponde alla Blasi il modello. "MI ha ferita, io non sono innamorata di lui", dice Beatriz. "Il tempo ci dirà la verità, Beatriz rimarrà con voi per un po' di tempo", conclude la Blasi.

LE NOMINATION

- Nicolas Vaporidis è in nomination perché ha ricevuto il bacio di giuda ed è arrivato ultimo nella catena di salvataggio. Tutte le nomination sono segrete. Alessandro vota Laura, Guendalina vota Laura, Blind vota Nick, Edoardo vota Laura, Marco vota Nick, Laura vota, Laura vota Nick