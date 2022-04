"Isola dei famosi 2022", tra Lory e Ilona cala il gelo: "Sei una donna spietata e dal cuore di ghiaccio"

In particolare su Playa Sgamada, dopo l'esito del televoto, è tornata Ilona , che ha così ritrovato Lory . Le due donne dopo un primo, timido, tentativo di essere concilianti, hanno fatto subito emergere le vecchie ruggini e in particolare Lory è andata giù pesante: "Sei la donna che più mi ha stupito dell'Isola: prima per la tua gentilezza, carineria, educazione - ha detto alla Staller -, però poi mi hai stupito per la tua spietatezza e il tuo cuore di ghiaccio".

Lory rincara la dose: "Tu per me sei la donna del nord dal cuore di ghiaccio - le dice -. Tu per me non hai un cuore, fammelo vedere, dov'è?". Ilona accusa il peso delle parole della compagna e dice alla Del Santo di essere un po' più gentile con la nuova arrivata. Ma Lory non arretra e le spiega il motivo del suo

rancore

. "Se io e te siamo amiche, un giorno mi voti e il giorno dopo non mi dici nemmeno 'scusa, mi è spiaciuto un po'... Me lo vuoi dire almeno ora?'. Ilona imbeccata le dice allora di essere dispiaciuta e le due si abbracciano.

Ma la tregua sembra molto fragile. Lory è convinta della

spietatezza

Marco Cucolo

della Staller: "Al momento giusto ti dà la stoccata". E la conferma arriva poco dopo quando parlando diIlona fa delle allusioni poco carine: "Il tuo amore ti ama sempre - dice a Lory -, però... ha anche qualche sguardo verso qualche altre donna...". Una palese bugia detta apposta per seminare il dubbio nella compagna e lo conferma poi in un confessionale: "Sto giocando - ammette la Staller -, però secondo me Lory non dormirà stanotte".