"Isola dei Famosi 2022", il racconto della quarta puntata in tempo reale

Quarto appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma condotto da Ilary Blasi affiancata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Nel corso della serata una nuova coppia di naufraghi sbarca all’Isola: Guendalina e Edoardo Tavassi sono pronti a entrare in gioco e conquistarsi il loro posto nel gruppo. Per uno degli abitanti di Playa Sgamada è arrivato il momento di lasciare l’Isola, chi tra loro dovrà tornare definitivamente in Italia?Inoltre, si scoprirà chi tra le coppie nominate Clemente Russo e Laura Maddaloni, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni verrà eliminata. Alvin, in collegamento dall’Honduras, coordinerà una prova “al bacio” che vedrà protagonista la coppia madre-figlio composta da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni.