"Isola dei Famosi", Guendalina ed Edoardo Tavassi presto tra i naufraghi: ecco quando

Ma il mistero è ora risolto. Dopo ben cinque puntate, i due potranno finalmente sbarcare in Honduras. Ad annunciarlo è la produzione del programma, condotto da Ilary Blasi affiancata in studio dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

"Una

coppia esplosiva

puntata di giovedì 31 marzo

sta per raggiungere i naufraghi! Domani sera Guendalina ed Edoardo Tavassi sbarcheranno sull’Isola. Come verranno accolti da resto del gruppo?". Dunque, i fratelli entreranno in gioco nella, per la gioia dei fan che da settimane aspettano il loro ingresso.

Per Guendalina non è la prima volta in un reality. Tra il 2010 e il 2011 ha partecipato all'

undicesima edizione del "Grande Fratello"

, non vincendo ma aggiudicandosi sicuramente un posto tra i personaggi che più hanno fatto parlare. Anni dopo ha vissuto la sua prima esperienza all'Isola dei Famosi e ora è pronta a vivere la seconda.

L'influencer ha

tre figli

: Gaia, avuta all'età di 17 anni da Remo Nicolini, e Chloe e Salvatore, nati dal matrimonio con Umberto D'Aponte. I due hanno divorziato e, dopo una serie di accuse di violenza sulla donna e il suo nuovo compagno, D'Aponte è stato arrestato e portato in carcere. Attualmente la Tavassi è fidanzata con Federico Perna, manager nel settore della ristorazione.

Meno noto è, invece, il fratello Edoardo. Nel mondo dello spettacolo il 35enne ha fatto parlare solo per la sua relazione con

Diana Del Bufalo

, durata appena pochi mesi. I due, però, sono rimasti in buoni rapporti: non è infatti raro vederli insieme sui social dell'attrice comica.

