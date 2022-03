"Isola dei famosi", tutti contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro

L'attrice e il figlio Alessandro non fanno niente per collaborare con gli altri e Jeremias Rodriguez si fa portavoce di tutti: "Non vi volgiamo con noi".

Il maltempo continua a tormentare i naufraghi causando nuovi scontri e polemiche. La capanna non è abbastanza grande per ospitare l’intero gruppo ma la cosa non sembra interessare a Carmen e Alessandro che nonostante le richieste dei loro compagni non si preoccupano di fare spazio a tutti.

"Lei non capisce lo spirito di gruppo che c'è qui sull’Isola", commenta Estefania. Dal canto suo Alessandro è convinto che, visto l’esito degli ultimi televoti, il gruppo li tema: "Abbiamo avuto la conferma che il gruppo è contro la nostra coppia. Forse facciamo paura".

L’atteggiamento di Carmen continua ad indispettire tutti e Jeremias decide di farsi portavoce: "Noi sull’Isola non ti vogliamo".

