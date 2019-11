Il Volo: "Litighiamo spesso ma ormai siamo come una famiglia"

Sono già passati dieci anni da quando Ignazio, Piero e Gianluca, in arte il Volo, si affacciavano sulla scena musicale italiana passando in poco tempo da ragazzini prodigio a star planetarie. Dieci anni di successi mondiali - celebrati con l’album "10 Years", primo best of della loro storia - che li hanno anche trasformati in un nucleo familiare come loro stessi hanno raccontato ospiti di "Verissimo". "Litighiamo spesso però c’è una netta differenza tra le litigate di oggi e quelle di 10 anni fa", hanno ammesso i tre tenori. "Noi ormai siamo quasi come una seconda famiglia", ha dichiarato Gianluca. Inevitabile poi un messaggio ai detrattori che li accusano di essere "vecchi". "Non siamo antichi, siamo classici, non passiamo mai di moda. Portiamo nel mondo il nostro patrimonio, cercando di non farlo morire", ha invece spiegato Piero.