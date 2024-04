"Strangelove" dei Depeche Mode compie 37 anni, eccola suonata a "Festivalbar"

Era il 1987 quando i Depeche Mode salivano sul palcoscenico del "Festivalbar" per cantare una delle loro canzoni più iconiche: "Strangelove", che compie oggi 37 anni.

Formatisi nel 1980 a Basildon, nelle vicinanze di Londra, i Depeche Mode sono riconosciuti come uno dei gruppi più famosi e influenti nel panorama dell'elettronica a livello mondiale. In particolare, con Dave Gahan come frontman, hanno attraversato con la loro musica quattro decadi, inizialmente emergendo nella scena synth pop inglese per poi abbracciare il pop rock e la new wave.

In carriera hanno venduto oltre 100 milioni di dischi e pubblicato quindici album in studio, di cui l'ultimo, "Memento mori", è uscito nel marzo 2023.