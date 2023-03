Depeche Mode, il ritorno senza Andy Fletcher con "Memento mori": "Bisogna sfruttare al massimo la vita"

Il titolo prende a prestito la citazione latina e le atmosfere cupe che la frase suggerisce per esplorare sfaccettature diverse. Non solo ricordati che devi morire, ma allo stesso tempo, ricordati di vivere, di gioire, di godere di quello che hai. Un titolo già deciso prima della morte di Andy Fletcher, tastierista e co-fondatore del gruppo .

Primo album senza Andy Fletcher "Memento mori" è il primo album di inediti (Columbia Records/Sony Music), e a seguire il primo tour, che vede Dave Gahan e Martin Gore senza Andy "Fletch" Fletcher, che per 40 anni è stato parte integrante della band e della vita dei due artisti, scomparso improvvisamente a maggio scorso. Proprio dopo la sua morte il titolo ha così assunto un significato ancora più potente e incisivo. Così come le dodici tracce che lo compongono, nate per la gran parte durante le prime fasi della pandemia da Covid-19, per cui alcune tematiche trattate al suo interno sono state direttamente ispirate da quel periodo: dalla cupa apertura fino alla chiusura finale, le canzoni spaziano dai temi come la paranoia e l'ossessione per arrivare poi alla catarsi e alla gioia, con tutte le infinite sfaccettature che vi sono nel mezzo.

Dave Gahan e Martin Gore sull'album "Per me, la morte di Andy ha cementato l'idea che dovevamo continuare con queste canzoni e questo titolo" - ha dichiarato Martin Gore al Guardian, spiegando: "Il suggerimento che dovremmo tutti sfruttare al massimo il nostro tempo sulla Terra e che questo è molto limitato, è una specie di messaggio importante. Ed è ancora più importante ora che Andy se n'è andato". "Per me è stato uno degli album più difficili che abbiamo mai realizzato. Ricordati che devi morire è un esortazione a trarre il massimo dalla vita", ha aggiunto Gahan, parlando a NME.

Il singolo Ad anticipare il nuovo lavoro discografico, il quindicesimo in studio della band da 100 milioni di dischi venduti e concerti da 35 milioni di spettatori in tutto il mondo, è stato il nuovo singolo "Ghosts Again", che i Depeche Mode hanno presentato sul palco del festival di Sanremo. "Ghosts Again cattura perfettamente quell'equilibrio che esiste tra malinconia e gioia", ha commentato Gahan.